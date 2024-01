Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: Mazzarri con Kvaratskhelia, Beltran dal 1′

E' tutto pronto per la sfida che aprirà le semifinali della Supercoppa italiana. Alle ore 20:00 italiane, all'Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, il Napoli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un nuovo format per assegnare il titolo, con la vincitrice che sfiderà lunedì 22 gennaio una tra Inter e Lazio, le altre due semifinaliste che si affronteranno in gara secca domani. Una stagione certamente al di sotto delle aspettative per il Napoli che, dopo una serie di risultati negativi, è reduce dalla vittoria in extremis conquistata in campionato contro la Salernitana. La Viola, invece, dopo cinque risultati utili di fila (quattro successi ed un pareggio) arriva da una sconfitta al Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0) e dal 2-2 in casa contro l'Udinese.