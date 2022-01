Inter-Juventus, Inzaghi: “Favoriti? Rispondo così. Zhang, scudetto e stop Chiesa…”

Il tecnico dei nerazzurri si è espresso in merito alla finale di Supercoppa italiana contro i rivali della Juventus.

L’attuale allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi , in un’intervista rilasciata alla redazione di SkySport, ha espresso la sua opinione in merito alla finale di Supercoppa italiana. Nel big match, che si terrà a Milano (San Siro) in data 12 gennaio 2022 alle ore 21, i nerazzurri sfideranno la Juventus di mister Massimiliano Allegri .

ZHANG E LA CORSA SCUDETTO - “Adesso è qui ma in realtà lo è sempre. Ci sentiamo prima e dopo ogni partita, sono contento che sia qui con noi, speriamo domani di fare una grande gara per lui e per i nostri tifosi. Ci prepareremo al meglio, è una grande partita. La classifica deve essere uno stimolo per noi. Il 20 agosto, prima che iniziasse il campionato, la netta favorita per lo scudetto era la Juve con un gruppo di squadre, comprendente anche l'Inter, chiamato a lottare con i bianconeri. Sarà una corsa aperta: vediamo come stanno giocando Milan, Napoli e Atalanta, noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada e il primato deve essere uno stimolo per migliorarci ancora”.