Inter-Juventus, Allegri: “Gioca Perin, Szczesny non ha il green pass”. E su Chiesa…

Mercoledì 12 gennaio a "San Siro" Inter e Juventus si affronteranno nella finale di Supercoppa Italiana 2021

"Abbiamo recuperato Alex Sandro, in porta giocherà Perin perché Szczesny, che ha appena fatto il primo vaccino, non ha il green pass e per rispettare il protocollo domani arriverà all’ultimo momento". Lo ha detto Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter, valevole per la conquista della Supercoppa Italiana. "Devo valutare le condizioni di Dybala, che ha giocato 86 minuti e non era in programma che stesse in campo così a lungo. Domani comunque sarà una partita a sé, bella da giocare e in uno stadio meraviglioso. Qualunque sia il risultato non deve intaccare il nostro cammino in campionato. Dovremo fare una partita intelligente, poi bisogna subito switchare e pensare alla Serie A", le sue parole.