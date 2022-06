Rosario Central, Tevez si presenta: “Conte è il mio modello, vorrei Di Maria”

Carlos Tevez è il nuovo tecnico del Rosario Central: le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dall'Apache

La notizia era nell'aria, nella giornata di martedì 21 giugno l'ufficialità: Carlos Tevez è il nuovo tecnico del Rosario Central, club che milita in Primera División. "Ho avuto offerte da molti club, ma questo ha il plus della sua gente: se facciamo bene i tifosi possono fare tanto rumore. Ho piena fiducia che io ed il mio gruppo possiamo fare qualcosa di buono". Ha esordito così l'Apache in sede di conferenza stampa. Diversi i temi trattati dall'ex attaccante fra le altre di Juventus e Manchester City: dalla nuova avventura da allenatore dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, alla possibilità di vedere Angel Di Maria - obiettivo di mercato della Juventus - con la maglia del Rosario Central.

"Per accettare l'offerta dovevo prima vedere la rosa che avrei avuto a disposizione. Mi fido molto di questi giocatori e non ho ancora chiesto alcun rinforzo dal mercato. Ho smesso di giocare un anno fa, quando arrivava un allenatore e si parlava di rinforzi non mi piaceva. Prima voglio vedere quello che mi dimostreranno i miei ragazzi. In quali squadre mi sarebbe piaciuto iniziare ad allenare? Ne avevo immaginati 3 o 4, il Central era tra questi. Mi hanno contattato altri club ma ho detto di no", le sue parole.

"Conte è il mio modello, mi ha insegnato molto. Cercherò di far giocare la mia squadra anche la metà di come giocano le sue. Di Maria con la maglia del Rosario Central? Non potevo parlare con Angel. Pensate che a malapena parlo con mia moglie del lavoro che ho. Vorrei che venisse, a chi non piacerebbe averlo in squadra? Quando la situazione sarà più calma, lo chiamerò e gli chiederò cosa vuole fare. Conosciamo le sue priorità: sarebbe molto positivo per tutta la rosa, per l'esperienza che trasmetterebbe a questi ragazzi", ha concluso Tevez.