Roma-Vitesse 1-0, Mourinho ai quarti col brivido: decisivo Abraham nel recupero

La Roma pareggia all'Olimpico contro il Vitesse e trova la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, decisivo Abraham nel finale

Nella ripresa ancora punizione pericolosa per la Roma, stavolta è Lorenzo Pellegrini a impensierire l'estremo difensore olandese, nulla di fatto però. Al 61esimo Vitesse in vantaggio con Wittek, il fantasista giallonero raccoglie la sfera al limite dell'area e calcia violentemente, Rui Patricio non può nulla e il pallone si insacca in porta. Nel quarto d'ora finale occasione per Cristante sugli sviluppi di una punizione, l'ex Atalanta si ritrova libero in area di rigore ma non riesce a superare il portiere Houwen. Continui ribaltamenti di fronte e finale incandescente, al minuto 82 prima è Pellegrini a sfiorare la rete, nel contropiede successivo Grbic spara alto da buonissima posizione. Nel primo dei cinque minuti di recupero Abraham trova uno stacco imperioso di testa e pareggia i conti, Roma che riaggancia il Vitesse e trova la qualificazione ai quarti.