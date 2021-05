Vieri difende Guardiola: “Pep è di un’altra categoria. Certi discorsi mi fanno arrabbiare”

Il Manchester City ha concluso la stagione con la sconfitta nella finale di Champions League contro il Chelsea.

I Citizens non sono riusciti a far valere la propria superiorità, con i Blues che sono stati bravissimi a trovare la rete del vantaggio e a chiudersi in difesa rischiando pochissimo. Per Pep Guardiola continua la maledizione della Champions League, con la massima competizione europea che non viene vinta dallo spagnolo dai tempi del Barcellona. L’ex centrocampista del Brescia è stato ospite qualche settimana fa nel format su Twitch Bobo Tv, e nella giornata odierna nel corso della medesima trasmissione, Bobo Vieri ha preso le difese del tecnico ex Bayern Monaco.

L’ex centravanti dell’Inter se la prende con alcuni giornalisti che mettono in dubbio la grandezza di Pep Guardiola: “Guardiola è un grande allenatore, ho sentito certe cazzate da alcuni giornalisti e altri, che ci sarebbe da spaccare i tavoli. Fa giocare le sue squadre in un’altra categoria, in cui gli altri non riescono ad arrivare. Vincere o perdere, così, non vuol dire niente”.

