Tottenham, Perisic: “Voglio giocare la Champions League. Sulla trattativa dico…”

"Il primo contatto credo sia stato a marzo. Il secondo, invece, ad aprile, quando la qualificazione alla Champions sembrava ormai cosa fatta. Voglio giocare in Champions e ho sempre desiderato avere l’opportunità di potermi confrontare con le squadre di Premier. Dopo che il club ha chiuso al quarto posto, ci siamo accordati in due giorni. Non è stato difficile chiudere.