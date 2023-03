Tottenham, Paratici squalificato. Il club protesta: “Chiediamo chiarimenti alla FIFA”

Fabio Paratici, attuale direttore sportivo del Tottenham, sarà costretto a rinunciare al proprio incarico con il club londinese. La FIFA ha confermato l'estensione a livello globale delle inibizioni inflitte dalla Figc agli ex membri della dirigenza della Juventus per quanto riguarda il caso plusvalenze. L'unico in attività dell'ex gestione del club piemontese è proprio Paratici, ora penalizzato da trenta mesi di stop, il tutto in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni presentato dalla Juventus. Il Tottenham ha commentato così tramite i propri canali ufficiali: