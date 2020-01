Tottenham, Mourinho sul futuro di Eriksen: “Sta valutando diverse opzioni, attendiamo una sua decisione”

Christian Eriksen destinato a lasciare il Tottenham.

Il talentuoso fantasista danese, agli Spurs dal 2013, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club londinese e provare di conseguenza una nuova avventura nella propria carriera. Il classe ’92 al momento vale circa 90 milioni di euro, ma la scadenza dell’accordo a giugno 2020 ha fatto scendere il prezzo del suo cartellino a 30 milioni qualora qualche società fosse interessata ad acquistarlo già a gennaio. In Italia il calciatore è seguito da molto vicino dall’Inter di Steven Zhang che sogna di portarlo in nerazzurro già nella sessione di mercato invernale. Sulla situazione del giocatore scandinavo si è espresso in conferenza stampa il manager del Tottenham, Josè Mourinho, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Non so se andrà via a gennaio. Ad oggi può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, un’altra opzione per lui è trasferirsi subito, un’altra ancora è che rimanga qui”.