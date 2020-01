Tottenham, Mourinho imbecca l’Inter: “Eriksen? Non sono idiota, so dove ha la testa. Il suo futuro…”

Tra Premier League e calciomercato.

Il momento del Tottenham guidato da José Mourinho è piuttosto delicato e l’attenzione del club londinese si divide su vari fronti. In campionato gli Spurs stanno ancora metabolizzando la sconfitta contro il Liverpool che ha accresciuto il distacco dalla zona Champions League, in ottica mercato antenne dritte in relazione a colpi in entrata e possibili cessioni eccellenti.

Tiene banco il futuro di Christian Eriksen. Il talentuoso calciatore danese, in scadenza contrattuale il prossimo giugno, sarà libero di trovare un nuovo club a parametro zero dalla prossima stagione. Tuttavia l’Inter, nella persona dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, vorrebbe perfezionarne l’ingaggio già a gennaio. La spinosa questione è stata oggetto delle considerazioni di José Mourinho: “Se mi chiedete se penso che questo sia il miglior Eriksen, devo essere sincero e rispondere di no – ha dichiarato lo Special One in conferenza stampa– Se mi chiedete i motivi, vi dico che non sono un idiota perché sono nel calcio da molti anni. So chiaramente cos’ha in testa un giocatore in queste situazioni. Anche se vuole, perché nessuno qui vuole incolparlo o criticarlo, è normale che non si renda al meglio delle sue possibilità. Ma posso dire che ci sta aiutando nelle partite che sta giocando, ricordo tante prestazioni positive come quella contro l’Olympiacos o quella contro il Norwich. I tifosi pensano che non abbia fatto una buona partita contro il Liverpool e sono d’accordo. Trasferimento a gennaio? In FA Cup giocherà, poi abbiamo un’altra gara sabato e probabilmente giocherà anche quella. Non so se rimarrà qui dopo gennaio, so il suo futuro ma non lo dirò“.