Tottenham, le verità di Reguilon: “Mai parlato con Zidane. Mourinho fantastico, vi racconto un aneddoto”

Parla Sergio Reguilon.

Il terzino classe ’96 in forza al Tottenham, si è raccontato a 360 gradi nell’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo ‘As‘, soffermandosi principalmente sul suo rapporto con José Mourinho: “È fantastico. Bisogna conoscerlo bene come lo conosco io, avrei mille aneddoti meravigliosi da raccontare. Sono aspetti che nessuno conosce, ma che per un calciatore sono importanti”.

Tottenham, Alex Morgan e Mourinho: “Ho provato a rubargli qualche segreto, ha portato la squadra al top”

“José sapeva che sarei stato solo il giorno di Natale – ha proseguito Reguilon -, così quando sono arrivato nello spogliatoio per l’allenamento del 25 ho trovato al mio posto un maialino già cucinato”.

Inter, Lukaku: “Stimo molto Conte, anche Mourinho fondamentale per me. Io tra i migliori 5 al mondo? Rispondo Così”

Sergio Reguilon nella fredda cittadina londinese sembra proprio aver trovato la sua dimensione dentro e fuori dal campo. Sono ben 16 infatti le presenze in questa prima parte della stagione per lo spagnolo, ma cosa di certo più importante è la fiducia reciproca che quotidianamente è interscambiata con l’allenatore degli Spurs.

Chi ha permesso all’ex Real Madrid di raggiungere lo Special One al Tottenham è stato Zinédine Zidane, che non sembrava prendere il giocatore realmente in considerazione: “Non abbiamo mai parlato, neanche prima del mio trasferimento. La cosa non mi ha sorpreso affatto”, ha concluso Reguilon.

VIDEO Real Madrid, Zidane scopre le carte: “Isco e Marcelo? Situazioni complicate”