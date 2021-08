Tottenham, Kane non si presenta all’allenamento: cessione vicina al Manchester City?

L'attaccante inglese del Tottenham, Harry Kane, è vicino alla cessione al Manchester City. Nella giornata di oggi non ha preso parte all'allenamento degli Spurs, mettendo in chiaro le sue intenzioni di lasciare Londra

Il rapporto fra Harry Kane , capitano del Tottenham e della Nazionale inglese, e gli Spurs è ormai ai minimi termini. Il calciatore inglese ha manifestato nella giornata di oggi la volontà di essere ceduto al Manchester City , non presentandosi all'allenamento programmato per questa mattina dal tecnico Espirito Santo .

Come riportato da Sky Sports, si tratta di un vero e proprio segnale: le intenzioni del bomber dell'Inghilterra, desideroso di vincere più trofei e provare nuove esperienze, resta quello di proseguire la sua carriera altrove. Dal canto suo, Kane farebbe leva su un gentlemen agreement per lasciare il club giù nel corso della sessione estiva di calciomercato; accordo che però sarebbe contestato dalla dirigenza.

Kane è cresciuto nelle giovanili del Tottenham, in cui è approdato per la prima volta nel 2004. Dopo diversi prestiti al Milwall, Norwich e Leicester, nel 2013 diventa parte stabile della prima squadra, oltre che un punto fermo per i vati allenatori che si sono susseguiti sulla panchina degli Spurs. Con il club di Londra ha collezionato in totale 336 gol e 221 gol in tutte le competizioni, vincendo il titolo di Capocannoniere della Premier League per tre stagioni.