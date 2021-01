Southampton-Arsenal, Arteta sgancia la bomba:”Lite Ceballos-David Luiz? Nello spogliatoio c’è una talpa”

Poche ore ed andrà in scena il match valido per il quarto turno di FA Cup tra Southampton e Arsenal, in programma sabato 23 Gennaio alle ore 13.15 al ‘St Mary’s Stadium‘.

Chi ha approfittato della rituale conferenza stampa pre-gara, per parlare di uno spiacevole accadimento del passato, è stato il coach dei Gunners Mikel Arteta. Lo scorso novembre l’ambiente londinese era stato scosso in maniera non indifferente, dopo che il noto quotidiano inglese The Athletic aveva lasciato trapelare qualcosa su una papabile rissa avvenuta tra Dani Ceballos e David Luiz presso il centro sportivo della squadra. In un primo momento, il calciatore in prestito dal Real Madrid aveva negato l’accaduto, denominandolo come ‘fake news‘ tramite i suoi canali social, ma alla fine Arteta ha riconosciuto la veridicità dei fatti, mostrando la sua rabbia per la fuga di notizie.

Questa mattina, nella mixed zone precedente all’incontro di FA Cup tra i ‘Gunners‘ e il Southampton, un giornalista ha chiesto all’allenatore originario di San Sebastián se avesse già trovato la ‘talpa’ e, nella sua risposta, Arteta ha lasciato intendere che conosce la persona responsabile delle voci che sono girate intorno alla terribile lite tra i suoi due calciatori.

“Ho una specie di idea“, ha risposto il coach che da calciatore ha vestito, tra le tante, le maglie di Paris Saint Germain e dell’ Everton, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli sulla contorta vicenda. Dopo un inizio difficile, sembra però comunque che il club del patron Chips Keswick abbia trovato la giusta quadratura e che dunque il passaggio del turno, nella prestigiosa competizione di FA Cup, sia diventato un obiettivo reale e concreto.