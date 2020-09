Real Madrid, la mossa dei blancos per “liberarsi” di Bale. McManaman: “Uno come lui deve giocare sempre”

Il Real Madrid sarebbe pronto a favorire la partenza di Gareth Bale.

Infatti, il club spagnolo potrebbe pagare fino al 50% del suo attuale ingaggio per rendere più agevole un suo ritorno in Premier League. Ma si tratterebbe di una cessione molto complicata, perché sono poche le squadre che possono permettersi un giocatore dallo stipendio elevatissimo come quello del gallese.

A parlare di questa spinosa situazione relativa al futuro dell’ex Tottenham è l’ex stella del calcio inglese Steve McManaman nel corso della nuova edizione del format “Football Talks”: “Spero che possa tornare in Premier League ed essere un top player. Negli ultimi anni ha subito diversi infortuni e ha giocato poco, ma è ancora integro. Non so se voglia lasciare il club e quanti soldi voglia il Real Madrid per cederlo, ma uno come lui deve giocare a calcio. Non so quale sia la percezione in Spagna, ma in Inghilterra non vedono l’ora di riabbracciarlo“, si legge ancora.

Inoltre, McManaman ha fatto delle considerazioni sul Liverpool e la prossima Premier League: “Il Liverpool è reduce da una stagione fantastica, il Manchester City si è assicurato un talento come Ferran Torres. Ha perso David Silva ma integrerà un altro paio di calciatori. Il Chelsea ha acquistato diverse stelle, nomi importanti. Il mercato non è ancora finito. I tifosi? Mi piacerebbe che possano tornare subito ma non è realistico. Speriamo di avere una buona percentuale a ottobre, come è stato detto. Il calcio ha bisogno dei tifosi, i club e le infrastrutture sopravvivono grazie ad essi. In caso contrario, ci saranno altre perdite e molti club semiprofessionistici falliranno. Sarebbe devastante per l’economia del Paese. Vorrei che si tornasse alla normalità, ma la sicurezza è fondamentale“.

VIDEO Real Madrid, the best of Gareth Bale: l’incredibile cavalcata del gallese e quel gol contro il Barcellona…