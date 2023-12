Lopetegui: “Voglio tornare ad allenare in Premier League. Bisogno di un progetto”

Julen Lopetegui, ex tecnico del Wolverhampton, ha rilasciato dichiarazioni sulla prossima destinazione e progetto

⚽️

Julen Lopetegui, ex tecnico del Wolverhampton, ha rilasciato dichiarazioni presso Sky Sport. Ecco le parole:

"Negli ultimi mesi ho utilizzato il tempo libero per viaggiare in giro per il Regno Unito e conoscere la cultura britannica. È la prima volta in otto o nove anni che mi fermo, a volte è una buona cosa"

"Per avere una prospettiva diversa, per prenderci cura della famiglia e per poter resettare anche noi stessi, dobbiamo cercare di sfruttare questo tempo. Ho cercato di guardare molte partite dal vivo, in diverse città, ma ho anche fatto molti viaggi con mia moglie: conosco tutti i castelli nel Regno Unito".

TORNARE - "Ho detto no a diverse situazioni perché mi piacerebbe restare qui in Inghilterra. Sento che il mio lavoro qui è appena cominciato, vogliamo realizzare i nostri sogni. Il modo in cui il Paese vive il calcio qui è speciale: è il miglior campionato del mondo, il campionato più competitivo del mondo, l'ambiente migliore per giocatori, allenatori e tifosi".

PROGETTO -"Ho lottato per i titoli, ho lottato per obiettivi diversi ma ovviamente la cosa più importante è sentire di avere un progetto su cui poter mettere la propria impronta, dove si può lavorare e migliorare le prestazioni di tutto il club. Mi piacerebbe affrontare questo tipo di sfida".

