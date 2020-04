Newcastle, Berbatov su Pochettino: “Sarebbe un grande ingaggio. Ma ha bisogno di garanzie”

Si prospetta un futuro roseo per il Newcastle.

I magpies, molto vicini ad essere acquistati da un fondo proveniente dall’Arabia Saudita, avrebbero in mente grandi piani. Dopo il nome di Massimiliano Allegri come potenziale nuovo tecnico della compagine bianconera, è saltato fuori anche l’ex Tottenham Mauricio Pochettino. A parlare di quest’ultimo è stato l’ex bomber Dimitar Berbatov, intervenuto ai microfoni di Betfair: “L’ingaggio di Pochettino sarebbe una grande mossa per la squadra: con lui in panchina i giocatori presterebbero maggiore attenzione alle eventuali offerte ricevute, significherebbe che il club ha grandi progetti. Con l’argentino il Newcastle può puntare a prendere i migliori giocatori. Pochettino ovviamente accetterebbe soltanto con la garanzia di avere una rosa all’altezza per puntare a obiettivi importanti: dobbiamo però capire se lui sia interessato al Newcastle, visto che è stato accostato a Real Madrid e Manchester United. Probabilmente potrebbe essere convinto solamente se gli venisse assicurato di poter contare su un budget importante sul mercato”.