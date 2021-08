Manchester United, senti Ferdinand: “Ferguson non seguiva mai gli allenamenti”

L'ex calciatore del Manchester United, Rio Ferdinand, racconta una particolare curiosità a proposito di Alex Ferguson, tecnico scozzese che ha guidato i Red Devils per 27 anni

La domanda che sorge spontanea da queste dichiarazioni è, in primis, il motivo per cui il tecnico scozzese seguisse gli allenamenti in disparte. La risposta arriva sempre dal difensore inglese, che ha spiegato come: "Parlava col suo allibratore tutto il tempo del cavallo sul quale scommettere. Quella era la persona con la quale faceva più conversazioni. Ogni tanto ci radunava prima dell’allenamento, magari prima di una partita importante, e ci diceva: ‘ascoltate ragazzi, questa partita è nelle vostre corde, voglio una sessione dura’. Così non doveva parlare troppo dei dettagli”.