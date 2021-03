Manchester United, rebus Cavani: il Matador tra rinnovo, Boca Juniors e il rapporto con Riquelme. Le ultime

Sempre più incerta la permanenza di Edinson Cavani al Manchester United.

L’attaccante uruguaiano non sta disputando una buona stagione tra le fila dei Red Devils. Il diverso ritmo che un campionato come la Premier League impone e diversi problemi fisici non hanno fatto sì che il Matador potesse esprimere tutto il potenziale che lo ha reso negli anni uno dei centravanti più forti in Europa. Dai primi anni di Palermo, sino all’esplosione tra Napoli e PSG, Cavani ha sempre dato garanzie tecniche e realizzative alle squadre nelle quali è sempre stato uno dei maggiori punti di riferimento. Vero e proprio predatore d’area, capace di giocate sopraffine e di mantenere standard prestazionali estremamente alti.

VIDEO Manchester City-Manchester United, Bruno Fernandes e Shaw decidono il derby: Solskjaer batte Guardiola in Premier League

Anche e soprattutto per questi motivi, l’attaccante nativo di Salto ha attirato l’attenzione di alcuni club anche al di fuori dei confini europei. Tra questi il Boca Juniors del presidente Juan Roman Riquelme, fortemente interessato ad acquisire le prestazioni sportive dell’attaccante classe ’87. Una destinazione che sarebbe fortemente gradita dall’attuale giocatore del Manchester United, fin da bambino desideroso di vestire la maglia del club di Buenos Aires. Diverse le valutazioni fatte dal tecnico Solskjaer e dalla dirigenza britannica, intenzionata a trattenere un giocatore d’esperienza e – a detta di tutti gli addetti ai lavori – ancora capace di fare la differenza in campo nazionale come internazionale.

Manchester United, Ferguson confessa: “Nel 2018 ebbi paura di morire, avevo perso voce e memoria”

“Il Boca è un gigante del mondo, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare per loro. Ci sono alcuni segreti nel colloquio con Roman Riquelme, dovreste chiedergli se vuole che io li racconti. Vedremo cosa accadrà in futuro”. Queste sono state le parole dello stesso Cavani, dimostratosi favorevole ad un eventuale trasferimento in argentina anche in virtù della vicinanza con la sua terra natale. Chissà se i Red Devils acconsentiranno ad un suo addio, considerando anche il contratto siglato dallo stesso giocatore uruguaiano in scadenza alla fine della stagione.