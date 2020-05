Manchester United, Pogba: “Voglio solo tornare a giocare, servirà farsi trovare pronti”

Paul Pogba racconta il modo in cui sta vivendo questa quarantena.

Il centrocampista attualmente in forza al Manchester United è stato accostato insistentemente alla Juventus, ma per adesso ha un unico pensiero che gli ronza in testa: tornare a giocare. Il calciatore francese, nel corso di un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club inglese, ha parlato così.

“Ho una piccola palestra in casa. Posso fare un po’ di allenamento, un po’ di corsa, un po’ di bici, andare fuori e fare alcune cose con la palla. Mi sto tenendo occupato e in forma. Dobbiamo rimanere motivati, non c’è altra scelta. È un periodo e non sappiamo fino a quando sarà così, ma ho ancora degli obiettivi in ​​testa e un giorno speriamo che questa pandemia si fermi. E poi dobbiamo tornare in campo, quindi dobbiamo essere pronti. Per quanto mi riguarda, sono stato fuori per molto tempo, quindi voglio solo tornare a giocare a calcio”.

