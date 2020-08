Manchester United, Pogba positivo al Coronavirus: niente convocazione con la Francia

Paul Pogba è risultato positivo al Coronavirus.

A rivelare l’esito del tampone effettuato sul centrocampista è stato il commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, il quale ha spiegato l’esclusione del giocatore dalla lista dei convocati per il ritiro. “Ha effettuato mercoledì un test che stamattina ha rilevato la positività“, ha detto. Pogba dunque non potrà giocare le gare di Nations League contro Svezia e Croazia, in programma rispettivamente il 5 e l’8 settembre. Il top player del Manchester United è attualmente asintomatico e resterà in isolamento domiciliare.

Non si tratta, per la Francia, dell’unica assenza dettata dal Covid-19. Anche il centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele è infatti risultato positivo e mancherà all’appello. Per far fronte a tali forfait Didier Deschamps ha deciso di richiamare all’ordine due vecchie glorie. Si tratta di Adrien Rabiot e Steven Nzonzi. I giocatori, rispettivamente di proprietà di Juventus e Roma, non vestivano la maglia della Nazionale da ben due anni. Inoltre, sul campo ci saranno i giovani Eduardo Camavinga del Rennes e Houssem Aouar del Lione, entrambi alla prima convocazione.

