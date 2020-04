Manchester United, Mata elogia Hazard: “Eden il miglior giocatore della Premier League”

La parola a Juan Mata.

Il centrocampista spagnolo del Manchester United, intervenuto presso i canali ufficiali dei Red Devils, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all’ex compagno ai tempi del Chelsea e amico Eden Hazard, considerandolo uno dei migliori, se non il migliore, calciatore di tutti i tempi della Premier League. L’esterno belga, passato in estate al Real Madrid, ha passato ben 7 anni con i blues diventando un vero e proprio perno della compagine londinese. Di seguito quanto detto da Mata: “Il miglior giocatore di sempre del campionato inglese? Beh, mi piaceva giocare con lui ma anche contro di lui. Per me, per molti anni è stato il migliore in campionato dico Hazard. Eden potrebbe vincere le partite da solo. Mi sono allenato con lui e so quanto sia bravo. Nel Real Madrid è stato molto sfortunato per gli infortuni, ma sono sicuro che mostrerà il suo vero livello quando è in forma”. E sugli altri top player avuto come compagni e rivali: Ci sono altri calciatori che posso ricordarmi della storia della Premier League. Posso nominare alcuni dei miei ex compagni di squadra, ad esempio Wayne Rooney. Ma anche Ryan Giggs e Paul Scholes dovrebbero essere in questo elenco. E se si parla di Chelsea, ci saranno Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba. È difficile sceglierne uno”.