Manchester United, le rivelazioni dell’ex Van Persie: “Vi racconto cosa fece Ferguson a due giocatori dopo aver perso il derby”

Robin Van Persie si racconta.

La bandiera olandese, intervenuto ai microfoni di SoFoot, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ad un episodio accaduto ai tempi del Manchester United, con protagonista lo storico allenatore Sir Alex Ferguson, conosciuto per essere stato il più grande tecnico della storia dei Red Devils e per i metodi, a volte molto rigorosi, messi in pratica con i propri calciatori: “Durante la mia prima stagione con lo United eravamo in testa di 15 punti. Abbiamo ospitato il Manchester City sperando di conquistare il titolo. Abbiamo perso, ma eravamo ancora avanti di 12 punti. La maggior parte dei manager non avrebbe fatto un dramma dalla situazione. Ma il boss è stato davvero infuocato. Le cose si sono surriscaldate, dato che due membri della squadra erano usciti dopo la sconfitta. Il giorno dopo la partita Sir Alex ha fatto appendere alcune foto dei due giocatori sulla parete dello spogliatoio scattate durante la loro serata fuori. Ferguson ha detto a tutta la squadra: ‘Ragazzi, se non vinciamo il campionato è a causa di questi due che hanno deciso di uscire’. Conosco i nomi, ma non riesco a rivelarli. Il direttore li ha massacrati. È stato fantastico. Ha messo su delle foto che documentavano dove si trovassero i due, alle 2, 3, 4. Tutto ciò per sottolineare quanto fossero stati stupidi. Non si è fermato qui, ma ci ha avvertito che, se avesse saputo che qualcuno di noi sarebbe uscito prima di vincere il campionato, saremmo stati messi fuori rosa”, ha concluso Van Persie.