Manchester United, i Red Devils blindano Ronaldo: “Ha un contratto, non è in vendita”

Il Manchester United non vuole rinunciare a Ronaldo. La volontà del giocatore...

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembrava lontano da Manchester , sponda United . Il quotidiano inglese Sun aveva inizialmente riportato l'ipotesi di un trasferimento dell'asso portoghese già dall'attuale sessione di calciomercato, con l'ex Real Madrid desideroso di giocare da protagonista la prossima Champions League in cui i Red Devils non prenderanno parte.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Manchester United avrebbe confermato la propria posizione tramite un comunicato inviato alla redazione inglese, il quale recita: "Nonostante alcune notizie riportate, non c'è stato alcun cambio di posizione da parte del club su Cristiano Ronaldo. Ha un altro anno di contratto e non è in vendita".