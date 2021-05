Manchester United, Cavani rinnova fino al 2022. Neville: “Una notizia fantastica”

Edinson Cavani ha firmato il suo rinnovo con il Manchester United fino al 2022.

L’attaccante uruguaiano si sta rendendo protagonista di una stagione nettamente sopra la media. Dopo alcuni mesi di orientamento in un nuovo e difficile campionato come la Premier League, il matador è riuscito a trascinare i Red Devils al secondo posto in campionato e alla finale di Europa League.

Un contributo importante quello dato alla squadra di Ole Gunnar Solskjaer dal bomber ex Napoli e Palermo, che a suon di gol e prestazioni altisonanti si è guadagnato il prolungamento del contratto per un’altra stagione.

Una notizia fantastica. Devo ammettere che ero molto scettico quando il Manchester United ha ingaggiato Cavani. Il tempo e le sue prestazioni mi hanno smentito. Quando i Red Devils hanno ingaggiato giocatori a fine carriera e in ritardo nella condizione fisica, non sempre il tutto è andato nel migliore dei modi. Con Cavani è stato assolutamente diverso.

Queste le parole di Gary Neville, ex giocatore del Manchester United intervenuto proprio in merito al prolungamento contrattuale dell’attaccante classe ’87. Come riportato dal quotidiano inglese Express, infatti, l’ex difensore ha affermato come Cavani sia risultato a dir poco fondamentale per la stagione degli uomini di Solskjaer. 23 presenze condite da 9 reti hanno infatti convinto i Red Devils ha confermare Cavani anche per la prossima stagione, dandogli l’ultima probabile possibilità di giocare ed incidere in Champions League.