Manchester City, Xavi esalta Guardiola: “Un vincente nato, la Champions sarà il suo obiettivo primario”

Il Manchester City ha ormai perso ogni speranza di poter conquistare la Premier League.

I Citizens accusano ormai 14 punti di ritardo dal Liverpool che in questa prima parte di stagione non ha ancora perso una gara e punta al record. Sul momento vissuto dal City si è espresso l’ex centrocampista Xavi che, attraverso le colonne del ‘Mirror‘, ha detto la sua in merito a Pep Guardiola e agli obiettivi della squadra per questa stagione.

“Pep è un vincitore nato, gli farà male che la sua squadra sia già così indietro rispetto al Liverpool in campionato. Non si arrenderà, ma sarà consapevole delle difficoltà di vincere il titolo quest’anno. Per questo credo che darà la sua priorità alla Champions League. Con il Real Madrid saranno due grandi partite e, forse, ci sarà la possibilità di far riposare qualche giocatore prima della doppia sfida. Pep vuole vincere sempre tutti i trofei, ma sono convinto che la Champions sia il suo obiettivo principale fin da inizio stagione”.