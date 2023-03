Manchester City, stop per Haaland: il bomber di Guardiola lascia il ritiro della Norvegia

Tracimante e famelico in area di rigore. Erling Haalamd si conferma sempre più terminale offensivo prolifico ed implacabile, boa dominante in area di rigore che finalizza a dovere la mole di gioco, voluminosa e pregiata, prodotta dal Manchester City di Guardiola. Il pokerissimo siglato in Champions League al Lipsia, il tris calato al tavolo dell'F.A. Cup contro il Burnley, Haaland gonfia le reti avversarie con naturalezza e continuità davvero disarmanti. Dal ritiro della Nazionale norvegese, però, giunge una notizia non certo gradita a Guardiola. Piccolo risentimento all'inguine per il formidabile attaccante, che sarà costretto a saltare gli impegni imminenti della Norvegia contro Spagna e Georgia, e rientrerà a casa citizens per svolgere ulteriori esami strumentali con lo staff medico del club inglese. Massima cautela al fine di comprendere e dimensionare l'esatta entità del problema muscolare ed avere Haaland al top della condizione in questo intensissimo finale di stagione per De Bruyne e compagni impegnati in più competizioni, tra Premier League, Champions League e Coppe nazionali.