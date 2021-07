Manchester City, si punta in alto: vicino l’arrivo di Kane, c’è l’idea Grealish

Il Manchester City sarebbe vicino al clamoroso acquisto di Harry Kane e intanto puntano forte su Jack Grealish

Il Manchester City prova a mettere a segno un colpo ad effetto in vista della prossima stagione che in Inghilterra inizierà il prossimo 13 agosto. I Citizens stanno cercando di portare alla corte di Pep Guardiola un attaccante di livello qual è Harry Kane, il centravanti inglese diventerebbe il centro dell'attacco. Il club di Manchester sta puntando forte anche il talento dell'Aston Villa, Jack Grealish, per il quale avrebbe offerte ai Villans una cifra vicina ai 90 milioni di euro.