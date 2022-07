Manchester City, rinnovo fino al 2025 per Mahrez: “Qui ottenuto grande successo”

"Mi sono goduto ogni singolo minuto del mio tempo qui. È un piacere far parte di un Club così". Esordisce così Riyad Mahrez , attaccante algerino fresco di rinnovo con il Manchester City fino al 2025. Per l'ex Leicester questa sarà la quinta stagione con la maglia dei Citizen, con cui ha collezionato finora 189 presenze e 63 gol, oltre a tre Premier League, una Coppa di Lega e una FA Cup. Queste le dichiarazioni di Mahrez, intervenuto ai canali ufficiali del City:

"Sono molto felice di firmare il nuovo contratto. Aver aiutato a raggiungere il successo che abbiamo riscosso nelle ultime quattro stagioni è stato indimenticabile e ci ha reso tutti affamati di cercare di ottenere ancora di più. Vorrei anche ringraziare Pep, Txiki e lo staff tecnico, sia per il modo in cui mi hanno aiutato a crescere come giocatore, sia per avermi spinto a continuare a migliorare. Ora voglio solo provare a fare la mia parte per aiutarci ad avere successo la prossima stagione e le prossime".