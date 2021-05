Manchester City-Chelsea, Mahrez: “Champions? Nessuna pressione, abbiamo un segreto”

Riyad Mahrez è l’uomo in più del Manchester City.

Il fantasista della compagine guidata da Pep Guardiola, si è dimostrato per tutto l’arco della stagione – sia in campo nazionale che internazionale – il vero jolly offensivo dei citizens. L’ex giocatore del Leicester, ha sempre messo a disposizione della sua squadra corsa, grinta e, soprattutto, grandissima qualità in zona gol. Sempre centri pesanti quelli messi a segno dall’algerino che, in vista della finale di Champions League contro il Chelsea, ha spiegato come l’aria in casa Manchester City sia distesa e pacata nonostante il peso specifico estremamente rilevante di questo appuntamento europeo. Ecco le sue parole, rilasciate in un’intervista ai microfoni di Goal.com.