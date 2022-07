Manchester City, Guardiola: “Cucurella? E’ del Brighton, con la rosa che ho…”

Procede il calciomercato del Manchester City, campione d'Inghilterra in carica, in vista dell'esordio stagionale previsto per domani 30 luglio nella gara di Community Shield contro il Liverpool. In vista della gara, il tecnico del City Guardiola è intervenuto in conferenza stampa. Tra i diversi temi toccati anche quello dei nuovi acquisti, in particolare Kalvin Phillips. Di seguito le dichiarazioni del mister spagnolo: