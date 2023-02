Man. City, Guardiola punge il Chelsea: “Mercato impazzito. Se avessimo speso noi…”

"Non dimentico cosa ci hanno fatto", le parole del tecnico in conferenza stampa

"Ora il mercato è in una fase 'wow', è esagerata. Ma quello che fa il Chelsea non è affar mio". Lo ha detto Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la squadra di Antonio Conte, in programma alle ore 17:30 al Tottenham Hotspur Stadium. Fra i temi trattati dal tecnico del Manchester City anche le cifre spese dal Chelsea in questa sessione invernale di calciomercato.

"Non esprimo mai opinioni su altri club perché ci sono delle regole che impongono di non farlo, ma noi abbiamo ricevuto accuse in passato. So cosa sarebbe successo se l'avesse fatto il Manchester City... Non dimentico che otto o nove squadre di Premier hanno inviato una lettera alla federazione affinché il City venisse squalificato e restasse fuori dal campionato. Questo è quel che è successo a noi e siamo la quinta squadra per spesa netta negli ultimi cinque anni. Da quando abbiamo iniziato a vincere trofei, questa è la realtà", le sue parole.

Due pesi e due misure? Da quello che si vede è così, ma non è la prima volta. Noi siamo la quinta o la sesta squadra della Premier League per spesa netta, ma negli ultimi cinque anni abbiamo vinto undici trofei, incluse quattro Premier. Questa è l'unica cosa che conta per noi. Quello che fa il Chelsea non mi riguarda, noi sappiamo cosa facciamo anche ora che il mercato è impazzito", ha concluso l'allenatore spagnolo.