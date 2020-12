Arsène Wenger, nato a Strasburgo il 22 ottobre 1949, è il tecnico più longevo e vincente di tutti i tempi nella storia dell’Arsenal. L’ex centrocampista francese vanta inoltre un singolare record: Wenger è infatti tra i tre allenatori non britannici, con Carlo Ancelotti e Josep Guardiola, ad aver centrato il ‘double‘, ovvero la vittoria della Premier League e della FA Cup nella medesima stagione agonistica.

Secondo quanto riportato dall’edizione online del ‘daily mail‘ a pochi giorni dalla scomparsa dell’amico Gerard Houllier, l’ex tecnico dei Gunners, comprensibilmente provato, ha rivelato uno spiacevole retroscena. Wenger ha infatti raccontato di esser stato una delle ultime persone a parlare con l’ex manager del Liverpool nel corso di una videochiamata a poche ore dalla sua scomparsa.

Houllier, da tempo purtroppo alle prese con seri problemi di salute prevalentemente di matrice cardiaca, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa di un aneurisma aortico a Parigi appena tre settimane prima della sua morte; ma le cause del suo decesso restano ignote.

La storia dell’ex allenatore di Lens e Paris Saint Germain è tutta da raccontare: infatti la passione di Gerard per il mondo del calcio esplose il 16 settembre 1969, quando si recò ad Anfield per assistere al match Liverpool-Dundalk conclusasi con il punteggio di 10-0 in favore dei Reds; quella esperienza fece scoccare in lui la scintilla e da quel giorno infatti iniziò a praticare l’attività agonistica, seppur a livello amatoriale.

Houlier ha alle spalle una carriera lunga e articolata nelle vesti di allenatore: i primi passi alla guida del Lens, per poi il grande salto al Paris Saint Germain, con cui vinse il titolo francese nel 1985-1986. La vera svolta per la carriera del tecnico si materializzò nel 1988 quando divenne direttore e assistente del commissario tecnico della Nazionale francese, allora guidata da Michel Platini. Nel 1992 Houlier successe a quest’ultimo nel ruolo di C.T., ma si dimise nel novembre 1993 dopo aver clamorosamente fallito la qualificazione alla fase finale del campionato del mondo 1994 a causa di due sconfitte interne consecutive contro Israele e Bulgaria. La parabola professionale del tecnico ha vissuto i sui fasti sulla panchina del Liverpool, con cui vinse la Supercoppa d’Inghilterra e la Supercoppa Europea.

Nel corso di un match tra Liverpool e Leeds Houlier ebbe un attacco cardiaco che lo costrinse ad essere operato d’urgenza ed a stare a lungo lontano dal terreno di gioco, in seguito concluse la sua carriera sedendo prima sulla panchina del Lione, quindi poi su quella dell’Aston Villa. Dopo essersi temporaneamente ripreso, l’ex centrocampista francese continuò la sua esperienza da allenatore sulla panchina del Lione, per poi concludere la carriera con l’Aston Villa l’8 settembre 2010.