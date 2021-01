Liverpool, è caos Nazionali: Firmino, Alisson e Fabinho assenti in Champions League? Klopp non ci sta

E’ caos Liverpool: le Nazionali potrebbero dimezzare la squadra di Klopp.

Non un momento di forma strabiliante quello attraversato dai Reds nel corso dell’ultima parte della stagione agonistica corrente. Tra FA Cup e Premier League la squadra di Anfield ha trovato la vittoria solamente una volta nelle ultime sette uscite. Numeri che preoccupano dunque, classifica invece che sembra poter ancora sorridere: l’inseguimento alle due squadre di Manchester e al Leicester non può però trovare ulteriori intoppi nel proprio cammino.

Nelle ultime ore però sarebbe un ulteriore problema per il Liverpool di Salah e compagni. Secondo quanto infatti riportato dal quotidiano inglese online ‘Express‘, Jürgen Klopp potrebbe esser costretto a far fronte a delle assenze pesanti a causa degli imminenti impegni con le Nazionali. In particolare sono Alisson, Firmino e Fabinho i calciatori che, a causa del match in programma il prossimo 30 Marzo tra Brasile e Argentina, potrebbero saltare delle partite decisive per il prosieguo della stagione. Il rebus starebbe nel fatto che i giocatori al rientro della partita per le qualificazioni ai prossimi mondiali con il proprio paese di appartenenza, dovrebbero sostenere un periodo di quarantena fiduciaria al momento del rientro nel Regno Unito, come normato dal governo inglese. Così facendo però, le tre pedine dello scacchiere di Klopp, salterebbero di certo l’importantissimo match di Premier League contro l’Arsenal e l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lipsia.

Tuttavia, secondo le norme temporanee FIFA, introdotte per far fronte all’attuale pandemia, potrebbe esserci una possibilità per il club di John Werner di sottrarsi all’obbligo di mandare in propri calciatori con le Nazionali. Seguiranno aggiornamenti..