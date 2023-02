Leeds, l’ex Juventus McKennie si presenta: “Ho sempre sognato la Premier League”

L'ex Juventus ha lasciato la Serie A lo scorso gennaio per approdare al Leeds

Weston McKennie , centrocampista statunitense, ha recentemente lasciato la Juventus nell'attuale finestra di calciomercato invernale per approdare al Leeds United in Premier League. Queste le sue dichiarazioni di presentazione riportate da Sky Sport:

"Sono davvero eccitato. Ovviamente, lo sapete, la sessione di mercato invernale è molto veloce. Quando ho saputo di questo interesse del Leeds, è stato certamente entusiasmante. Qui ci sono persone che già conosco, Tyler Adams, Brenden Aaronson, Jesse Marsch e sono pronto a iniziare. Ho anche sentito che il tifo e l'atmosfera qui sono incredibili e vedere i tifosi che impazziscono mi dà una scarica di adrenalina. E' un qualcosa che moltiplica la mia energia in campo di dieci volte, quindi sono molto eccitato. E' un sogno che diventa realtà. In tutta onestà ho sempre sognato di giocare in Premier League".