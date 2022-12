Juventus, tackle dell’ex Kulusevski: “A Torino ho iniziato a dubitare di me stesso”

"L'intero 2022 è stato assolutamente fantastico, in realtà. Vengo al Tottenham e mi sembra di riprendermi la vita, riprendermi la fame che avevo, tutto. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco in campo. Nella seconda stagione alla Juventus ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. 'Forse non sono così bravo come penso'. È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte. Mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Sono in un posto fantastico, dentro e fuori dal campo. Ci saranno anche momenti brutti. Adesso le cose vanno bene in Nazionale, le cose vanno bene nel club. Ma sono sempre pronto nel caso finisca".