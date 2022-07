City Football Group, nasce la “Connected Scarf” che rileva le emozioni dei tifosi

Il City Football Group ha proposto un'innovazione tecnologica per enfatizzare le percezioni emotive nel mondo del calcio. E' stata così creata la "Connected Scarf", in italiano "sciarpa connessa", con il fine di rilevare le sensazioni di gioia, suspance e rabbia di chi la indossa il gadget durante la partita del proprio club di riferimento. Questa novità tecnologica per il momento è un'esclusiva del Manchester City, club di punta della holding dello sceicco Mansour, ma già dal prossimo anno potrebbe essere diffusa anche per le altre società presenti all'interno della galassia City Group.