Chelsea, Willian confessa: “A giugno sarò libero, l’offerta dei Blues non mi ha soddisfatto”

Il Chelsea perde un pezzo da novanta come Willian.

Il brasiliano ha confessato di non aver trovato l’intesa con la dirigenza dei Blues per proseguire la sua avventura in quel di Londra, il classe ’88 sarà dunque libero al termine della stagione di accasarsi con qualsiasi club. Le parole dell’attaccante sudamericano nel corso dell’intervista concessa a ‘Esporte Interativo’.

“Il Chelsea mi ha offerto due anni e non cambieranno la loro offerta. Io invece gli ho detto che volevo tre anni: la situazione è difficile, non so davvero se sarà possibile restare”.