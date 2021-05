Chelsea, Tuchel: “Champions? Il Bayern Monaco insegna una cosa. In finale conterà un fattore”

Tomas Tuchel in vista della finale di Champions League.

Il Chelsea si prepara ad affrontare l’atto finale della più importante competizione continentale per club. Il derby britannico contro il Manchester City, dovrebbe animare ancor di più il confronto che – in terra nazionale – è stato vinto per ben due volte dai blues. Nonostante questo, però, una finale europea può sempre riservare sorprese inaspettate, andando a scrivere copioni inimmaginabili sotto molteplici punti di vista.

Ne è consapevole anche lo stesso Tuchel, intervenuto ai microfoni della UEFA in vista di questo importantissimo appuntamento stagionale. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho imparato molto da quella partita, ma succede dopo ogni sconfitta. Sarò più saggio, come anche Thiago Silva, anche se un anno fa fu tutto molto diverso. Abbiamo fatto un percorso molto più lungo. Vantaggio psicologico? Non so, ma li abbiamo battuti due volte su due. In una finale può succedere di tutto e la fortuna è un fattore molto importante, così come la mentalità e il modo di affrontare la pressione. Sono le piccole cose che contano”.

“Infortuni? Dovremo consultarci con medici e fisioterapisti. Mendy spero che possa riprendere gli allenamenti mercoledì: è migliorato, ma giocherà solo se sarà in grado di farlo. Siamo fiduciosi, l’infortunio no sembra grave. Altrimenti ci sarà Kepa. Giroud e Thiago Silva? Le discussioni sono state rimandate per ovvi motivi. Parleremo con loro e la società conosce la mia opinione. Non è il momento di fare annunci, sarà la società a farlo”.