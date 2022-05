Chelsea-Leicester, Tuchel: “Perderemo diversi giocatori ma ricostruiremo la squadra”

Le dichiarazioni di Tomas Tuchel, tecnico del Chelsea, alla vigilia di Premier League della gara tra i blues e il Leicester

Ancora incertezze sul futuro del Chelsea, non solo per la nuova proprietà dopo la cessione di Roman Abramovich. Il club londinese dovrà fare i conti con l'imminente calciomercato, in cui perderà diverse pedine importanti dell'undici di Tuchel: da Marcos Alonso ad Azpilicueta, fino a Rudiger e Christensen. Il tecnico tedesco è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Leicester, soffermandosi proprio sulla prossima stagione. Di seguito le sue dichiarazioni: