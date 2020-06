Chelsea, le confessioni di Giroud: “Sono stato a un passo dall’addio, Lampard ha fatto la differenza”

Il destino di Olivier Giroud in stile Sliding Doors.

L’attaccante francese nel corso del mercato di gennaio fu a un passo dal trasferirsi alla Lazio visto e considerato che al Chelsea non riusciva a trovare spazio. Il Chelsea, però, decise di non privarsene a causa anche della scelta di cuore del centravanti transalpino che non volle abbandonare Londra. Da lì si aprirono diverse occasioni per Giroud che, prima dello stop a causa dell’emergenza Covid-19, riuscì a ritagliarsi uno spazio importante in squadra e a siglare anche delle reti importanti. Da una possibile cessione dunque si è arrivati addirittura al prolungamento di contratto, infatti il francese ha rinnovato per un’altra stagione il proprio rapporto con i Blues. Proprio sulla questione è intervenuto il diretto interessato che, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sì, è vero, ho quasi quasi lasciato il club, ma Dio voleva davvero che rimanessi al Chelsea. Non tornerò su quello che è successo, ma l’allenatore mi ha parlato in privato assicurandomi che mi avrebbe fatto giocare più partite. Ha mantenuto la parola e, appena ce n’è stata l’occasione, ho ricambiato la fiducia riposta in me”.