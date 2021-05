Chelsea, Kantè: “Mahrez? Abbiamo parlato della finale di Champions. Tutto sui miei idoli”

Makélélé e Diarra mi hanno ispirato. Crescendo, ho iniziato a guardare video di grandi calciatori come Maradona, Ronaldo e Ronaldinho.

Queste le parole di N’Golo Kantè, talentuoso centrocampista del Chelsea intervenuto in vista della finale di Champions League contro il Manchester City. Vero punto cardine del reparto mediano di Tomas Tuchel, il numero 7 dei blues ha voluto raccontarsi a 360° spiegando il percorso che lo ha portato dalla Ligue 2 – la seconda serie francese – alla conquista della Premier League con il Leicester e della finale della Champions League con i londinesi. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Nove anni fa, quando giocavo per le riserve a Boulogne e ho fatto il mio debutto professionale in Ligue 2, avevo molta fame e molte speranze nel calcio. Non sapevo fino a dove potevo arrivare, volevo solo diventare professionista, fare del mio meglio. Sinceramente essere arrivato dove sono oggi con il Chelsea e avere la fortuna di giocare una finale di Champions League, tenendo presente tutto quello che è successo nel frattempo, è incredibile.

Kantè ha poi proseguito menzionando i modelli di giocatori ai quali si ispira per affinare il suo stile di gioco: “Detto questo, è successo tutto a poco a poco, stagione dopo stagione, con vittorie, sconfitte, gioie e delusioni. Mi ha plasmato come giocatore e penso che mi abbia aiutato a diventare il giocatore che sono oggi. Non ero per forza il miglior calciatore delle squadre dove sono stato e crescendo ho iniziato a guardare video di grandi calciatori come Maradona, Ronaldo e Ronaldinho. Spesso con i miei amici ho cercato di imitarli, di segnare come loro, però ero meno dotato di loro. Per me sono stati fonte d’ispirazione Makélélé e Lassana Diarra. Con Claude (Makélélé ndr) ho avuto anche modo di parlare quando sono arrivato al Chelsea”.

Chiosa finale del centrocampista rispetto proprio alla finale di Champions League con il Manchester City, nella quale ritroverà il suo ex compagno ai tempi del Leicester Riyad Mahrez: “Ne abbiamo parlato. Ci rendiamo conto entrambi che è eccezionale essere in finale. Ci è voluto molto lavoro dalla Ligue 2 ad oggi e molta costanza in campo e in allenamento. Quindi giocare una partita come questa è fantastico. Entrambi vogliamo vincere, quindi non saremo amichevoli in campo (ride ndr). Entrambi vogliamo vincere ovviamente”.