Chelsea, a tutto Werner: “C’è un motivo se ho scelto i Blues, ho una speranza per il futuro”

Timo Werner non vede l’ora di scendere in campo con la maglia del Chelsea.

L’attaccante tedesco nella stagione appena conclusa ha fatto parecchio bene con il Lipsia di Nagelsmann con cui ha anche conquistato il pass per i quarti di finale di Champions League. Le parole del centravanti ai canali ufficiali del club inglese.

“Lampard è stato il motivo principale del mio trasferimento al Chelsea. Abbiamo parlato molto di cose come la configurazione del gioco, e di come vuole giocare. Soprattutto di come pensa al mio gioco e quale sistema mi si addice di più. Ho trovato Lampard una persona molto simpatica e non solo mi ha detto che vuole aiutarmi per vedermi presto inegrato in squadra, ma mi ha detto che vuole darmi una mano anche come calciatore e come uomo. Ora mi conosce un po’ meglio sicuramente e abbiamo già un ottimo dialogo. Sono davvero felice di essere qui al Chelsea. La Premier League ha un calcio molto veloce e si addice al mio modo di giocare molto rapido. Penso che questo sia il posto perfetto. Un’altra lega, un altro Paese, e spero e penso di poter raggiungere un altro livello. Ecco perché mi sono trasferito in Premier League e al Chelsea”.