Calciomercato Manchester United, Solskjaer punta Baumgartner: trattativa avviata con l’Hoffenheim. C’è un nodo da sciogliere

Christoph Baumgartner è un calciatore austriaco, attuale centrocampista dell’Hoffenheim.

VIDEO Bundesliga, Schalke 04-Hoffenheim 4-0: arriva una vittoria dopo 30 partite di campionato

Dalla Bundesliga arriva il nuovo nome per la compagine di Ole Gunnar Solskjaer: la dirigenza dei Red Devils, secondo quanto riportato dall’edizione online del Sun, avrebbe puntato il trequartista classe 1999 con già 5 presenze all’attivo con la maglia della Nazionale austriaca. Baumgartner è entrato a far parte dell’Hoffenheim a 16 anni nell’estate del 2017 e ha debuttato in campionato grazie all’ormai attuale allenatore del Lipsia, Julian Nagelsmann. Da quando ha firmato il suo primo contratto da senior con la squadra tedesca nel gennaio 2019, il talentuoso calciatore ha collezionato ben sette gol in 26 presenze nel massimo campionato tedesco, oltre a due gol e due assist in Europa League.

Un’offerta in estate è molto probabile, ma a causa del contratto del giocatore in scadenza nel 2023, il suo prezzo attuale di 16 milioni di sterline aumenterà esponenzialmente. L’Hoffenheim d’altronde, nella sua storia, ha ottenuto sempre grandi plusvalenze: esempio ne sono i 29 milioni di sterline per Roberto Firmino o i 40 milioni per Joelinton. Pertanto la trattativa che potrebbe vedere il soprannominato Michael Ballack calcare, con la casacca del Manchester United, il terreno dell’Old Trafford potrebbe anche andare per le lunghe. Seguiranno aggiornamenti..