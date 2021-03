Calciomercato Manchester United, si complica il rinnovo di Bailly: L’ivoriano è infelice e vorrebbe cambiare squadra

Eric Bailly e il Manchester United con ogni probabilità si separeranno a fine stagione.

Il centrale ivoriano sarebbe stanco del poco spazio concessogli e avrebbe rifiutato l’estensione contrattuale. Bailly è apparso scontento e demotivato, nonostante si trovi bene a Manchester ed abbia un ottimo rapporto con i tifosi, il feeling con Ole Gunnar Solskjær si starebbe rapidamente deteriorando.

Delle indiscrezioni delle ultime ore danno il difensore ivoriano già in uscita questa estate nonostante il contratto sia in scadenza nel 2022. Una fonte vicina allo spogliatoio ha sottolineato il malcontento generale che sta affrontando in questo periodo Bailly: “Eric ne ha avuto abbastanza adesso, non si sente voluto o rispettato dall’allenatore. Eric non crede di ottenere risposte o spiegazioni sul modo in cui viene trattato e ritiene di essere l’opzione facile da escludere. È un vero peccato perché Eric ci dice sempre che ama il club e sente il rispetto dei tifosi, ma questa settimana è arrivato al punto in cui deve pensare al suo futuro.”