Calciomercato Inter, il Chelsea vuole cedere Lukaku al Bayern per il dopo-Lewandowski

L'Inter preme per il ritorno di Lukaku ma il Chelsea vorrebbe monetizzare la cessione al massimo spingendo il belga verso il Bayern Monaco

I tifosi dell' Inter sognano un ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Il classe 1993 ha deluso le aspettative nel Chelsea, club che lo ha riacquistato la scorsa estate, con il tecnico Tuchel che più volte ha preferito schierare Kai Havertz da falso nueve piuttosto che il centravanti belga.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, i Blues sembrerebbero intenzionati a cedere il roccioso attaccante ex Manchester United in Germania, più precisamente al Bayern Monaco. I bavaresi sono vicinissimi ai saluti con Robert Lewandowski, il quale dopo oltre sette anni ha deciso di proseguire la propria carriera al di fuori dell'Allianz Arena. Per il polacco la destinazione più probabile è quella di Barcellona.