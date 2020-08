Calciomercato Chelsea, adesso è ufficiale: Thiago Silva lascia il PSG e firma per i Blues

Continua il mercato stellare del Chelsea.

Dopo anni di blocco del calciomercato, Roman Abramovic è tornato a spendere tanti soldi per rivoluzione la sua rosa, acquistando giocatori giovani grandissimi talenti, come Hakim Ziyech e Timo Werner: il grande sogno rimane adesso quello di Kai Havertz, stella del Bayer Leverkusen per cui i Blues sarebbero disposti a spendere una cifra monstre intorno ai 100 milioni di euro.

Nella giornata odierna il Chelsea ha invece ufficializzato un grandissimo colpo per la difesa a parametro zero: si tratta di Thiago Silva, difensore brasiliano svincolatosi dal PSG che ha firmato un contratto annuale. Dopo la firma sono arrivate anche le prime parole dell’ex Milan:

“Sono molto felice di essere al Chelsea. Sono contentissimo di essere parte dell’eccitante squadra guidata da Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare al fine di conquistare trofei. Ci vediamo presto tifosi del Chelsea, non vedo l’ora di giocare sul campo dello Stamford Bridge“.