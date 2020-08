Calciomercato Arsenal, Ozil sbotta: “Nessuno può decidere al mio posto. Cessione? Ora parlo io”

Continua la telenovela tra Mesut Ozil e l’Arsenal.

Ai microfoni di The Athletic – noto portale sportivo britannico – il trequartista tedesco ha voluto oltremodo smentire le voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano dai Gunners già dalla prossima stagione. Il classe ’88 ha vissuto una stagione al di sotto dei suoi standard e per questo motivo il club londinese sarebbe intenzionato a cederlo, per far spazio ad altre pedine più giovani e dal futuro più roseo. Il campione del mondo nativo di Gelsenkirchen non avrebbe accettato la presa di posizione della società, facendo finalmente luce su quello che potrebbe essere il suo futuro: “L’ultimo periodo è stato difficile, ma amo l’Arsenal. Non me ne andrò, non lascerò decidere ad altre persone. Darò tutto quello che ho per questo club. Situazioni come queste non mi piegheranno mai, mi rendono solo più forte. Ho dimostrato in passato che posso essere utile alla squadra e lo dimostrerò di nuovo”.

L’ex giocatore del Real Madrid aveva disputato soltanto le prime 10 partite del nuovo Arsenal targato Mikel Arteta, ma nel post lockdown non è più stato impiegato dal tecnico spagnolo. Tra i tanti problemi, a fare rumore anche all’interno dello spogliatoio sono state le polemiche di Ozil in merito ad un possibile taglio degli stipendi in seguito al periodo di emergenza legato al Coronavirus: “Credo che quella del club sia stata una decisione affrettata. Il rifiuto forse ha influito sullo scarso impiego. E tra l’altro non sono stato l’unico giocatore che ha rifiutato il taglio, ma è uscito solo il mio nome”.