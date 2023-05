Brighton-Southampton 3-1, De Zerbi si assicura una storica partecipazione in Europa

In questa giornata di Premier League non c'è solamente il Manchester City a festeggiare, con i Citizens che dopo il ko dell' Arsenal in casa del Nottingham Forest si sono laureati campioni d'Inghilterra. Giunti al trentasettesimo nonché penultimo turno, il Brighton ha raggiunto un obiettivo storico.

Roberto De Zerbi ha superato per 3-1 il Southampton, facendo salire i Seagulls a quota 61 punti in classifica. Matematicamente impossibile per il Tottenham ottavo, sconfitto in questa giornata dal Brentford, agganciare il Brighton nell'ultimo step di campionato. Questo significa che il tecnico italiano ex Palermo e Sassuolo si è assicurato una partecipazione alle prossime coppe europee, un traguardo storico per il club.