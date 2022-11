Brighton, De Zerbi: “Ecco il perché del mio no al Bologna. Atalanta? Sono bresciano”

Inizio di stagione sorprendente per il Brighton di Roberto De Zerbi, che nelle prime quattordici giornate di campionato ha collezionato 21 punti in graduatoria e si ritrova attualmente al settimo posto in classifica Protagonista assoluto di questo primo scorcio di torno è l' allenatore bresciano che ha ereditato la panchina di Graham Potter, trasferitosi in estate al Chelsea di Todd Boehly. L'ex coach di Foggia e Palermo è riuscito in pochissimo tempo ad infondere alla compagine inglese il proprio credo calcistico, basato su un gioco propositivo in cui il possesso palla, e la riconquista veloce sono un marchio di fabbrica imprescindibile per il raggiungimento del risultato. Intervenuto ai microfoni di "Sportitalia" , il tecnico già alla guida dello Shakhtar Donetsk si è espresso su diverse tematiche. Di seguito le sue dichiarazioni

È stato scritto di tutto. Ma ognuno le cose le vede a suo modo. Fenucci sa la verità. A Bologna sarei andato a piedi, è una delle grandi piazze italiane. Ma in quel momento non ho ritenuto che fosse giusto per me, senza fare moralismi. Faccio quello che mi sento e decido io. Se mi ha scritto Sinisa? Non ci conosciamo. Era una questione mia, io voglio stare tranquillo. Non è che chi ci è andato è meno, la vede solo in maniera diversa. Io nelle scelte decido seguendo il mio modo di vedere le cose. Atalanta? Io sono un bresciano. Io mi porto dietro il ragazzo che andava in curva e faceva il raccattapalle allo stadio. Non posso andare all’Atalanta“.