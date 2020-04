Arsenal, Ceballos: “Un onore avere Arteta come allenatore, ha imparato dal migliore della storia”

La classifica all-time di Dani Ceballos.

Dopo aver brillato per tre stagioni con la maglia del Betis e con quella della Spagna, il centrocampista classe ’96 ha attirato su di sé le attenzioni del Real Madrid, che nel 2017 ha acquistato il suo cartellino a titolo definitivo sborsando una cifra intorno ai 18 milioni di euro. Dopo due anni passati con i blancos, il talento spagnolo ha deciso, nel corso della passata sessione estiva di calciomercato, di trasferirsi in Premier League alla corte dell’Arsenal, dove fino al momento dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus aveva raccolto 14 presenze in tutte le competizioni.

Dopo l’esonero di Unai Emery e il momentaneo periodo targato Freddie Ljungberg, sulla panchina dei Gunners si è seduto Mikel Arteta, il quale dopo anni di esperienza come secondo di Pep Guardiola ha scelto di intraprendere la sua carriera da primo allenatore. Ceballos, durante un’intervista ai microfoni di DAZN, si è detto orgoglioso di essere allenato dal tecnico spagnolo, che a suo avviso ha avuto modo di imparare tutto dal miglior allenatore della storia del calcio. Queste le sue parole: “Sono molto contento di avere Mikel come allenatore: lui ha imparato da Guardiola, che è forse il miglior tecnico della storia del calcio. Arteta ha una mentalità vincente, diventerà uno dei migliori”.

Infine un commento anche su Zinedine Zidane, suo allenatore ai tempi dell’esperienza a Madrid, e su Quique Setien, tecnico dei rivali del Barcellona: “Ho un rapporto sano con Zidane, mi ha sempre detto che sono un diesel, che dovevo giocare molte partite per avere un ritmo più elevato. Mi ha detto di avere pazienza, che il mio futuro è nel Real Madrid. Setien ha una filosofia di gioco spettacolare, adesso si trova in un club nel quale può far trionfare le proprie idee. Non ho avuto la fortuna di essere allenato da lui, ma magari un giorno potremmo unire i nostri cammini“.